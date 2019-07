Céline Dion è una delle regine del pop più amate in assoluto. Milioni di ammiratori in tutto il mondo la seguono con passione ed interesse. Così la cantante ha voluto far loro un piccolo regalo. Ospite a Parigi durante la settimana dell’alta moda, Céline Dion ha indossato il “Cuore dell’Oceano” di Titanic e i fan sono letteralmente impazziti.

Céline Dion indossa il “Cuore dell’Oceano” di Titanic e i fan impazziscono

La cantante ha reso omaggio al film “Titanic” accendendo l’entusiasmo dei fan di Jack e Rose sparsi in tutto il mondo. Célin Dion ha sfoggiato una replica del “Cuore dell’Oceano”, la collana con pendente di diamante blu a forma di cuore che apparteneva a Rose, personaggio interpretato da Kate Winslet nell’amatissimo kolossal del 1997.

Non è la prima volta che Cèlin Dion indossa la famosa collana. La prima è stata durante la cerimonia degli Oscar 1998 (con una replica da 171 carati poi venduta all’asta), quando la pellicola di James Cameron vinse ben 11 statuette, compresa quella per il suo brano “My heart will go on”.

L’attenzione dei fan

I fan di Célin Dion sono sempre molto attenti. Soltanto qualche giorno fa, per esempio, la cantante ha postato una foto sui social che la ritrae magrissima. Lo stato del suo fisico non è sfuggito ai più che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I follower temono che la star non stia attraversando un buon periodo. A far scattare l’allarme è stata proprio la foto postata. Nello scatto Céline Dion indossa una t-shirt nera e una gonna di pelle. Appare sorridente seduta sul pavimento ma qualcosa non ha convinto.

Sono stati centinaia infatti i commenti dei fan preoccupati: “Sei diventata troppo magra e appari irriconoscibile – scrive un follower -. Devi aver cura della tua salute”. Sulla stessa lunghezza d’onda un altro utente: “Sembri uno scheletro!… Che orrore! Sei quasi invisibile”.