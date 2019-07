Cristian Imparato è di nuovo single, amore al capolinea con Davide Vitale

Cristian Imparato è di nuovo single. L’amore con Davide Vitale è giunto al capolinea dopo meno di due settimane dall’annuncio pubblico della loro relazione. Ora l’ex concorrente del “Grande Fratello 16” ha pubblicato su Instagram un post in cui comunica la rottura, avvenuta di comune accordo per motivi legati alla mancanza di serenità nella coppia.

L’amore con Davide Vitale

Quasi due settimane fa, Cristian Imparato aveva reso pubblica la sua relazione con Davide Vitale, studente di medicina palermitano, condividendo sui social la foto di un tenero bacio. Così per la prima volta, Cristian mostrava maniera chiara ed inequivocabile la propria omosessualità.

La ex fiamma di Cristian Imparato si chiama Davide Vitale ed è uno studente di medicina palermitano. A commento del post la parola “complicità” accompagnata da un arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt. Sempre sul suo profilo Instagram, Cristian Imparato aveva lasciato intendere già da tempo che tra lui e Davide ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Adesso, però, è tutto finito.

Cristian Imparato di nuovo single

“Io e Davide abbiamo deciso, di comune accordo, d’interrompere la nostra relazione”, si legge nel post di Imparato. “Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio o rimanendo comunque in buoni e sani rapporti” ha spiegato.

E infine: “Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene“.

Visualizza questo post su Instagram Ti auguro di trovare ciò che meriti ! Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 3 Lug 2019 alle ore 5:00 PDT

La prima frase a commento del post è proprio di Davide Vitale. La complicità di cui parlava il post che dichiarava il loro amore si mostra ancora una volta. Lo studente di medicina, infatti, scrive parole molto carine nei confronti dell’ex compagno.

“Sei speciale – scrive Davide Vitale a Cristian Imparato -. Ti vorrò sempre bene anch’io”.

Non poteva certo mancare qualche commento più avvelenato. Come quello di un utente che sostiene la storia sia stata una piccola montatura “di comune accordo”, giusto per avere un poco di visibilità.