Fondi russi alla Lega, la Procura di Milano apre un’inchiesta

Il caso sui presunti fondi russi alla Lega approda in Procura. I pm di Milano hanno infatti iscritto nel registro degli indagati anche il leghista Gianluca Savoini. Una brutta grana per il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che però incassa la fiducia del premier Giuseppe Conte. “So che c’è un’inchiesta – ha detto Conte – ad ognuno le proprie responsabilità: saranno fatte le opportune verifiche”.

“Fiducia la invoco sempre: è fondamentale con i cittadini e nel governo – aggiunge il premier come riportato da Ansa.it -. Ho fiducia nel ministro Salvini”. L’avvocato ammette di non aver ancora avuto tempo di ascoltare l’audio. Stamani a Palazzo Chigi non ne avrebbe parlato con Salvini. Intanto il Pd va all’attacco a Palazzo Madama, dove Elisabetta Casellati definisce “pettegolezzi giornalistici” quanto emerso rispondendo alla richiesta di portare il tema in Aula a palazzo Madama.

“Chiarisco a Anm e Csm che ho pieno rispetto per la magistratura e le indagini – ha detto il ministro Salvini su Facebook -, ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate. Io ritengo un errore le sanzioni economiche alla Russia, ma lo dico gratis”. E aggiunge: “mi viene il dubbio che stiamo dando fastidio a qualcuno”. “Fiducia la invoco sempre: è fondamentale con i cittadini e nel governo. Salvini ha fatto dichiarazioni: ho fiducia nel ministro Salvini”, dice Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando della vicenda Savoini.

Fondi russi alla Lega, la Procura indaga

Intanto però i capigruppo del Pd Delrio e Marcucci annunciano una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul caso. “Qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini ora approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”, replica il sottosegretario alla presidenza Giorgetti. “Votiamo sì a una commissione d’inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti, associazioni e fondazioni collegate. Dal Pd aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d’inchiesta sulle banche”, dichiarano fonti M5S.

“I nostri bilanci sono pubblici e trasparenti, nessun problema”, rispondono fonti della Lega interpellate sulla proposta di una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti. “La Russia è un grande partner e le sanzioni ci hanno creato dei problemi. Se riuscissimo a fare un lavoro di riavvicinamento tra Usa e Russia, che è quello a cui lavoriamo, sarebbe importante”, ha detto il ministro agli Affari Ue Lorenzo Fontana.