L’insalata è un must per i pranzi estivi. Il caldo impone leggerezza, sia per una questione di salute e facile digestione, che per stare il più possibile lontano dai fornelli. Fin qui tutto bello, ma sappiamo tutti che la domanda più diffusa in tutte le case d’Italia è: “cosa mangiamo oggi?”. In questo caso possiamo declinarla sull’insalata e dare libero sfogo alla creatività per coniugare gusto e benessere.

Oggi vi presentiamo sette insalate per sette giorni. Non saranno i famosi sette chili in sette giorni, ma con i nostri suggerimenti avrete il menù pronto per l’intera settimana.

LEGGI ANCHE: Dimagrire con l’insalata, ecco gli errori da non commettere

Sette insalate per sette giorni, una per ogni pranzo della settimana

Lunedì: insalata di tonno

Per iniziare la settimana con la giusta carica, non c’è niente di meglio di un’insalata di tonno. Grazie alle proprietà del tonno, come gli omega 3 e le proteine, avrete la giusta dose di energia per affrontare la giornata. Inoltre il tonno ha un basso contenuto di grassi, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e abbassa la pressione del sangue.

Per prepararla bastano pochi ingredienti: tonno, ovviamente, pomodori, cipolla e cetrioli, il tutto adagiato su un letto di lattuga. Servite con un cucchiaino di olio e gustate. Attenzione alla scelta del giusto tonno, meglio utilizzarne uno al naturale per ridurre l’apporto di calorie superflue.

Martedì: insalata di misticanza e noci

Si parte con energia e si continua con il buonumore. Per il martedì allora preparate un’insalata di misticanza e noci. Insieme aiuteranno il corpo ad aumentare la produzione di serotonina, una sostanza che non solo riduce la sensazione di fame ma migliora l’umore e dona benessere.

Le noci nella nostra insalata daranno un tocco croccante, oltre ad apportare una dose di proteine. Aggiungete alla misticanza e alle noci qualche mirtillo e del formaggio di capra. Otterrete così una gustosa insalata capace di mantenere sotto controllo la pressione sanguigna e il gonfiore addominale.

Mercoledì: insalata Caesar

Mercoledì è il turno della Caesar Salad, una delle insalate più conosciute a livello mondiale. Non è proprio il pasto giusto se si pensa alla leggerezza, ma giunti a metà settimana ci serve un carico di energia per affrontare il resto.

Per prepararla procuratevi lattuga romana, bacon, parmigiano, pollo e crostini. Condite il tutto con aceto balsamico e godetevi questa esplosione di gusto.

Giovedì: insalata croccante

Tocca adesso alle proteine, senza rinunciare ad un tocco di croccantezza. Giovedì portate in tavola un’insalata fatta di mele succose, rucola, pancetta croccante, feta e noci.

Il giusto apporto di proteine è esattamente quello che serve per affrontare al meglio la giornata in vista del fine settimana.

Venerdì: insalata con quinoa

Siamo finalmente giunti al fine settimana, momento di relax e mare. Dal momento che siamo in estate, è bene pensare anche alla protezione della nostra pelle. Venerdì, quindi, portiamo in tavola un’insalata di quinoa ricca di proteine.

Per prepararla bastano quinoa, cetrioli, pomodori, olive nere, cipolle rosse, feta, olio extravergine d’oliva e limone fresco. Un’esplosione di sapori mediterranei e benessere. La quinoa, infatti, contiene lisina, una sostanza che aiuta a produrre collagene ed elastina. Ottimi alleati per la nostra pelle.

Sabato: insalata di pollo e quinoa

Anche per sabato vi proponiamo un’insalata a base di quinoa, delle cui proprietà abbiamo appena parlato. Questa volta, però, aggiungiamo il pollo insieme all’arancia, al coriandolo, agli spinaci e un po’ di limone.

Un mix di sapori adatto ai palati più esigenti, capace di coniugare gusto mediterraneo e orientale.

Domenica: insalata messicana croccante

Il pranzo della domenica ha sempre un posto privilegiato all’interno della settimana. Proprio per questo motivo abbiamo lasciato alla fine l’insalata messicana croccante.

Nutriente e colorata, per prepararla bastano fagioli neri, avocado, mais, cipolle, pomodorini e limone.