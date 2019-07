Tempo di vacanze estive per i Duchi di Cambridge. Mamma Kate Middleton porta i figli George, Charlotte e Louis ad un pic nic classico sull’erba.

Vacanze estive per i Duchi di Cambridge, mamma Kate e i figli in un pic nic classico

Nessuna formalità reale per la gita fuori porta durante il King Power Royal Charity Polo Day. La famiglia reale ha tirato fuori piatti e teglie dal bagagliaio dell’auto come avremmo fatto noi comuni mortali. D’altra parte, Kate e William hanno sempre voluto per i loro royal baby un’infanzia il più normale possibile.

Un pic nic all’insegna della semplicità. Mentre il principe è salito in sella al fianco del fratello Harry, il resto della famiglia ne approfitta come fosse una gita in campagna. Kate seduta sull’erba, il bagagliaio dell’auto utilizzato come una panchina e poi via con bicchieri, borracce e teglie. Sembra una comunissima scena di vita familiare. Questa volta, però i protagonisti sono il futuro re d’Inghilterra e i suoi fratelli.

Anche la location potrebbe sembrare del tutto normale, anche se in realtà quello è il prato di un polo club nel Surrey. Grazie a mamma Kate Middleton e papà William, i loro royal baby possono godere di un’infanzia il più normale possibile.