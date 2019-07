Tour 2019, Ciccone ancora maglia gialla: la 7a tappa a Groenewegen

Ciccone ancora maglia gialla. Dylan Groenewegen ha vinto in volata la settima tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Belfort-Chalon-sur-Saone di 230 chilometri. Il corridore olandese della Jumbo-Visma taglia per primo il traguardo in uno sprint serrato.

Tour, maglia gialla ancora italiana

Tappa riservata ai velocisti e dunque decisamente tranquilla per gli uomini di classifica: Giulio Ciccone, fresco di rinnovo fino al 2021 con la Trek-Segafredo, vestirà la maglia gialla anche nella giornata di sabato mentre Vincenzo Nibali resta a 1’56” dal leader della generale.

Domani in programma l’ottava frazione della corsa transalpina, la Macon-Saint Etienne di 200 chilometri, tappa nervosa con ben sette GPM: arrivo adatto a un finisseur, possibili schermaglie tra i big. (ITALPRESS)