Amadeus e la sua Giovanna si sono sposati con una cerimonia religiosa segreta ma romantica. Dieci anni fa il matrimonio civile tra i due, ora, ottenuto l’annullamento delle nozze precedenti, il conduttore ha potuto sposare anche in Chiesa la compagna Giovanna Civitillo.

Amadeus e Giovanna si sono sposati, una cerimonia segreta ma romantica

Più innamorati che mai. “Che dire… sono quasi 17 anni d’amore e quasi 10 anni di matrimonio” scriveva pochi giorni fa Amadeus pensando a come il tempo assieme alla compagna Giovanna Civitillo voli e come nelle favole si amino come il primo giorno.

Finalmente giovedì mattina hanno detto sì in una chiesa a Roma. Una cerimonia molto intima e segreta, davanti a pochi parenti e amici stretti. Alle nozze anche Josè, il figlio della coppia, e Alice, la primogenita del conduttore, fresca di laurea.

Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 durante la trasmissione “L’eredità”, dove lui era al timone del programma e la Civitillo faceva la “scossa”. Tra loro è scattata subito la scintilla dell’amore e poco dopo è nato il loro figlio Josè.

“Quando ci siamo conosciuti avevo 40 anni, ero separato da tre, mi occupavo di mia figlia piccola e vivevo alla giornata, non pensavo di trovare il grande amore. Alla vita mondana preferiamo la casa con i suoi semplici piaceri, portare José a scuola, fare la spesa insieme. Apprezziamo le cose normali. Incontrarla è stata una fortuna”. Così il conduttore aveva raccontato la sua storia d’amore in una vecchia intervista sul settimanale Oggi.

Nel 2009 Amadeus e Giovanna si sono sposati con rito civile e ora, dopo l’annullamento del precedente matrimonio religioso (da cui nacque la figlia Alice ora 21enne), hanno detto sì anche in chiesa. Giovanna aveva detto che la cerimonia si sarebbe tenuta in una cappella romana con pochi invitati. E così è stato: funzione segreta e riservatissima.