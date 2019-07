Barbie omaggia David Bowie e si veste come Ziggy Stardust. Tuta spaziale, capelli rosso fuoco tirati all’indietro e terzo occhio color oro. Probabilmente la nuova proposta della Mattel non dirà nulla alle bambine di oggi, ma per i genitori il riferimento al Duca Bianco è lampante.

Barbie omaggia David Bowie e si veste come Ziggy Stardust

Il cantante, morto nel 2016, ha fatto la storia della musica internazionale. A cinquant’anni dal singolo “Space Oddity”, la casa produttrice della bambola più famosa al mondo, trasforma la sua Barbie in Ziggy Stardust, il celebre alter ego della pop star. Così la Mattel, azienda statunitense produttrice di giocattoli, fa un piccolo dono al Duca Bianco.

Una Barbie fuori dagli schemi, così come lo era David Bowie. Un po’ extraterrestre, un po’ androgina e allo stesso tempo provocante. La nuova Barbie con i suoi stivali rosso fuoco e la tuta metallica è una copia in miniatura del personaggio impersonato da Bowie negli anni Settanta, quel Ziggy Stardust che ha reso celebre la pop star.

Proprio indossando le vesti “aliene” di Ziggy Stardust, infatti, il Duca Bianco interpretò una delle sue più grandi hit, “Space Oddity”, in cui, pochi giorni prima dell’arrivo di Neil Armstrong sulla Luna, raccontava le avventure nello spazio.

“È una celebrazione definitiva di due icone del pop – spiegano dall’azienda – David Bowie è stato l’ultimo camaleonte pop. La sua presenza nella cultura contemporanea è unica”.

La bambola, che costa 50 dollari, ha subito conquistato il pubblico: in poche ore è già sold out sul sito della Mattel. Sicuramente più di qualche genitore ha deciso di farsi un regalo che profuma di nostalgia.

Soltanto qualche giorno fa, la Mattel aveva lanciato sul mercato la Barbie nera e sulla sedia a rotelle. Da quella curvy a quella spilungona, da quella bassa a quella con il velo, Barbie cerca di essere sempre più inclusiva. La bambola è diventata un’icona a livello mondiale e bambine da ogni parte della superficie terrestre cercano di somigliarle. Negli anni le critiche al corpo troppo perfetto di Barbie sono piovute sulla Mattel, che quindi ha cercato di porre rimedio con modelli nuovi.