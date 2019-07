Salvini annuncia meno tasse nella manovra, Conte: “Scorretto”

“Per la prossima manovra economica la Lega è impegnata su un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa, in una pausa dell’incontro con le parti sociali.

Manovra, Conte bacchetta Salvini: “Scorrettezza istituzionale”

“Gli intervenuti – prosegue – chiedono di accelerare sull’autonomia, che premia il merito, premia il taglio agli sprechi. Mi piacerebbe dare al nostro Paese una manovra economica in tempi molto più celeri. Mi piacerebbe che, alla riapertura del Parlamento, già si discutesse. Se si tolgono i vincoli burocratici e fiscali, ci sono tutte le condizioni perché il paese corra”, ha aggiunto.

Il premier Giuseppe Conte parla di “scorrettezza“. “Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze e proposte dalle parti sociali, ma anticipa temi, dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica – dice – ecco questo non è corretto affatto, si entra nel terreno di scorrettezza istituzionale”. (ITALPRESS)