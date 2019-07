Sgombero ex scuola occupata, alta tensione a Roma: barricate e incendi

Nuove tensioni nella periferia di Roma. A Primavalle sono decine gli occupanti della ex scuola di via Cardinal Capranica a Roma già usciti dallo stabile dove da ore è in corso una operazione di sgombero. Secondo quanto riporta Ansa.it, si tratta in apparenza stranieri. La polizia al megafono rassicura: “Intanto uscite, poi si troveranno le soluzioni abitative”. “Ci è stato detto di uscire in 10 minuti”, dichiarano alcuni occupanti evidentemente provati. Nel cortile della struttura sono presenti anche due squadre di polizia e carabinieri.

“Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell’Ordine. Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l’incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza”, commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Alcuni esponenti dei movimenti per la casa hanno bloccato piazza Clemente XI, manifestando e spiegando l’accaduto. Sono oltre cento persone, e hanno esposto uno striscione ‘Il sonno della ragione provoca sgomberi'”, riferisce all’Ansa il capogruppo di Demos in Consiglio regionale del Lazio, Paolo Ciani.

Sgombero ex scuola occupata, tensione a Roma

Una donna italiana non si arrende: “Io sono italiana come voi – dice alla polizia – dite sempre prima gli italiani ma prima gli italiani un c…Dove vado io adesso? Come lo pago l’affitto? Rispondetemi. Nelle case famiglia non ci vado…”. Poco prima si è registrato un fitto lancio di oggetti dalle finestre dell’immobile contro gli agenti. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. Alcuni occupanti hanno incendiato anche dei copertoni.

Contestualmente i manifestanti hanno incendiato dei rifiuti dai quali sale un fumo nero. La zona è cinturata dalla polizia in un ampio perimetro. Dall’interno della scuola si sentono urla e cori di protesta. Alcune decine di occupanti sono ‘barricati’ dentro la struttura per scongiurare l’intervento delle forze dell’ordine. Un gruppo avrebbe accettato l’assistenza alloggiativa.

