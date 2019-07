Al Syma Center di Budapest è tutto pronto. Dopo i primi tre giorni dedicati alle qualificazioni, da domani si fa sul serio e saranno assegnate le prime medaglie. Toccherà alla spada femminile ed alla sciabola maschile. Da una parte Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio; dall’altra Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele.

Mondiali di scherma da domani a Budapest, Scarso “Italia pronta”

Insomma, inizio scoppiettante per i colori azzurri e numeri importanti attorno all’evento con oltre 1000 atleti al via in rappresentanza di 115 Paesi per via dell’altissima posta in palio. Budapest è infatti tappa obbligatoria nel viaggio che porta a Tokyo 2020, un Mondiale di qualifica olimpica in cui a contare saranno soprattutto le prove a squadre, in programma da sabato. “E’ un Mondiale particolarmente importante. L’evoluzione della scherma mondiale comporta una concorrenza sempre più ampia.