“In un paese civile prima di portare via un bimbo da casa le devi avere provate tutte. Solo negli ultimi anni sono 10 mila i bambini portati via ai genitori in Emilia Romagna. È un numero che non esiste. Su questi diecimila bimbi andremo fino in fondo. Chi è stato portato via con l’inganno e con la truffa a mamma e papà deve tornare a mamma e papà”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in piazza del Municipio a Bibbiano, la cittadina in provincia di Reggio Emilia finita al centro di forti polemiche politiche in questi giorni in merito all’inchiesta “Angeli e demoni” su presunti affidi illeciti di minori.

Salvini a Bibbiano “Chi sbaglia sulla pelle dei bambini paghi doppio”