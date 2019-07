Al via le riprese di “Casa Totti”, Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo Vianello

Al via le riprese della sitcom “Casa Totti”, Francesco Totti e Ilary Blasi come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

A svelarlo è il settimanale “Chi”, nel numero in edicola mercoledì. Gli ingredienti principali saranno amici, risate e gag, ma anche qualche momento di riflessione. Ospiti delle prime due “puntate zero” registrate sono Teo Mammucari ed Emma Marrone.

Qualcuno si chiedeva come mai Totti e la moglie Ilary, da sempre gelosi della loro privacy, da qualche giorno abbiano iniziato a svelare sui social la loro vita privata.Il motivo è presto detto. La coppia, infatti, ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia Casa Totti.

Sempre il settimanale ‘Chi’ svela in anteprima quali saranno i primi due ospiti d’onore di Casa Totti. Saranno Teo Mammucari, collega della Blasi (insieme hanno condotto Le iene) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary.

Tra le gag anche quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi. L’ex capitano della Roma era stato “interrogato” dal sacerdote sull’importanza di un matrimonio duraturo e la moglie ha ripresto tutto postando il video suo social.

Qualcuno, tra il serio e il faceto, aveva lanciato l’idea qualche tempo fa. Un’idea che non è stata lasciata cadere nel vuoto. Il menage familiare dell’ex capitano della Roma e della conduttrice tv sarà il soggetto di una serie ad alto tasso di divertimento.

Non si conosce ancora una data precisa di messa in onda. La voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset, però, è tanta. E c’è già chi dice che l’ex capitano giallorosso e la conduttrice potrebbero diventare i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Foto Instagram Francesco Totti.