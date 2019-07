Lipari, nuova frana sulla spiaggia di Unci: nessun ferito ma tanta paura | VIDEO

Una nuova frana ha interessato l’isola di Lipari, nelle Eolie. Questa volta a cedere è stato il costone di Monterosa, in coincidenza della parte terminale della spiaggia di Unci.

Non è la prima volta che le Isole Eolie sono interessate da fenomeni del genere e l’amministrazione comunale sembra guardare – di nuovo – da un’altra parte. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni rilevanti ma il video di Gianni Iacolino che documenta la frana, testimonia la paura dei bagnanti.

Lipari, nuova frana sulla spiaggia di Unci: nessun ferito ma tanta paura

Erano le 10:05 del 23 luglio quando il costone di Monterosa ha ceduto riversandosi sulla spiaggia di Unci. L’orario era uno dei più congestionati, visto che la zona balneare è generalmente frequentata da bagnanti, sia turisti che residenti. Fortunatamente, questa volta non c’era nessuno nei paraggi. Soltanto meno di un mese fa si era verificata un’altra frana sulla parte terminale della montagna, in località “E dui frati”.

Siamo solamente all’inizio della stagione estiva 2019 e sono ancora tanti i problemi che le Isole Eolie sono costrette ad affrontare nella totale indifferenza delle amministrazioni comunali. Come la carenza di acqua o il proliferare di scarafaggi sull’Isola di Vulcano a causa di una raccolta della spazzatura non adeguata.

A rischio non c’è soltanto la bellezza naturale che un’isola come Lipari offre, ma – fatto ancora più preoccupante – l’incolumità dei numerosi turisti che la affollano durante le vacanze. In particolare la spiaggia di Unci è generalmente molto frequentata e una frana come questa poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Video di Gianni Iacolini.

Foto frame dal video.