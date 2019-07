Vettel “Non siamo competitivi come vorremmo ma la direzione è giusta”

“Non siamo competitivi come ci piacerebbe ma la direzione è quella giusta”. Sebastian Vettel cerca di rimanere positivo nonostante una stagione fin qui avara di soddisfazioni per la Ferrari.

“Ci sono state occasioni in cui le cose andavano molto bene e altre in cui abbiamo avuto delle difficoltà ma è normale, nel corso della stagione gareggi su piste diverse con caratteristiche diverse e a volte la macchina ti dà sensazioni più piacevoli e altre meno – sottolinea il ferrarista alla vigilia delle prime libere di Hockenheim – Dopo le prime gare siamo riusciti però ad avere un quadro abbastanza chiaro di cosa manca a livello di prestazioni rispetto ai test invernali e siamo riusciti a compiere dei progressi”.

Progressi però non sufficienti per battere la Mercedes e in alcune occasioni le Rosse si sono trovate pure dietro le Red Bull. “Le Mercedes hanno un vantaggio su tutti, è abbastanza chiaro, un po’ come negli anni precedenti sembrano faticare dove l’usura e il degrado delle gomme è un pochino alto, vedi in Austria, ma come velocità pura restano il nostro punto di riferimento. Fra noi e la Red Bull la battaglia è stata a volte più ravvicinata, alcune volte siamo stati noi davanti e altre ancora siamo stati dietro ma l’obiettivo è lottare per le vittorie e per farlo devi essere allo stesso livello o meglio della Mercedes”.