Vladimir Luxuria per la prima volta in bikini “Sono fantastica”

Vladimir Luxuria indossa un bikini per la prima volta e posa per il settimanale “Chi”, che la omaggia con una copertina e un’intervista. “Ho 54 anni e guarda qua! Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”.

In effetti il suo fisico è invidiabile e Vladimir Luxuria ne è ben consapevole. Però è al momento single anche se la cosa non sembra disturbarla. All’età di 50 anni infatti Luxuria ha lo spirito di una teenager. “Non ho un fidanzato… Ma ho le mie esigenze di cinquantinager… Ho amici… Che poi io sono ancora dell’idea di fare l’amore così, senza troppi fronzoli e invece incontro spesso persone che per questioni di fantasia alla fine devo allontanare”.

Se adesso ha una piena consapevolezza di ciò che è, non è stato così in passato, soprattutto durante l’adolescenza. “C’è stato un periodo nell’adolescenza – racconta Vladimir sulle colonne di Chi – in cui non mi riconoscevo, non mi sono mai riconosciuta nel mio corpo biologico, l’ora di educazione fisica era un tormento, quando mi facevo la doccia, cercavo di non guardarmi, quel che vedevo non ero io” . Quell’età, si sa, è un po’ difficile per tutti, ma Luxuria è riuscita a superarla alla grande e ritrovare se stessa.

Ora è single e la vera trasgressione per lei è incontrare l’amore vero. E degli amori passati dice: “Alla larga”. “Ancora la cicatrice mi tira un po’, lui al chiuso mi faceva sentire una regina, ma guai a uscire dall’abitacolo di un’auto o dalla camera di un albergo… E quando ha capito che cominciava a coinvolgersi, non solo ha troncato, ma mi ha detto che se l’avessi incontrato per strada avrei dovuto fare finta di non conoscerlo perché lui così avrebbe fatto”.

Le storie d’amore tormentate non mancano nella vita dei più. Quando poi si è un personaggio pubblico, allora bisogna anche stare attenti a non veder spiattellati i propri sentimenti sulle pagine delle riviste di gossip. Luxuria però adesso sta vivendo un periodo serena. È fisicamente in forma e sta bene con se stessa. Nonostante le “scottature” di relazioni precedenti: “Del resto siamo tutti un po’ scottati, no?”.