La luna di miele poteva trasformarsi in tragedia, invece è accaduto un miracolo. Un uomo è caduto nel cratere di un vulcano durante il viaggio di nozze ma la moglie è riuscita a salvarlo. È quanto successo a Clay Chastain e alla moglie Acaimie, una coppia statunitense dello stato dell’Indiana.

Cade nel cratere di un vulcano durante il viaggio di nozze, la moglie lo salva

I due si trovavano in viaggio di nozze sull’isola caraibica di Saint Kitts, quando Clay è caduto in un cratere del vulcano Liamuiga. È sopravvissuto per miracolo grazie all’intervento della moglie, che si è calata nella cavità riuscendo a portarlo in salvo.

All’inizio era solo un’escursione come tante ma la coppia ha sfiorato la tragedia. I giovani sposi erano sul vulcano quando Clay ha deciso di salire fino in cima per poter vedere al meglio il paesaggio dell’isola. L’uomo però è caduto in un cratere profondo quindici metri, riportando una commozione cerebrale, una frattura al cranio, la perdita temporanea dell’udito nell’orecchio destro e alcune vertebre fratturate.

Fortunatamente la moglie è riuscita a sfoderare tutto il suo coraggio. Sentendo il marito gridare e chiedere aiuto, Acaimie si è calata nel cratere ed è riuscita a portarlo in salvo. Non c’erano altri escursionisti insieme a loro e non c’era campo per usare il cellulare, così sono stati costretti a tornare verso la base, distante tre ore. A metà strada per fortuna la donna è riuscita a contattare i soccorsi. I paramedici sono prontamente intervenuti trasportando Clay nell’ospedale locale.