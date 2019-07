Alessia Marcuzzi è pronta a tuffarsi nella prossima stagione televisiva, ma prima si concede qualche giorno di relax. La conduttrice, che ha sempre molto apprezzato i social tanto da avere anche un blog personale, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero bollente che ha fatto impazzire gli utenti del web.

Alessia Marcuzzi, lo scatto bollente fa impazzire il web

Alessia Marcuzzi, oltre che essere una conduttrice televisiva di successo, è anche una fashion blogger. Non sarà un’influencer dal momento che gli impegni lavorativi spesso la distraggono ma ha comunque un buon seguito.

Con oltre 4 milioni di follower, La Pinella – questo il nome del blog – condivide con loro sia attimi di quotidianità che shooting lavorativi. Proprio uno degli ultimi shooting sta facendo impazzire i fan. Lo scatto in questione la ritrae all’interno di un hotel e, mentre corre per i corridoi con indosso un completo giacca e pantalone dal taglio maschile, Alessia si mostra in reggiseno.

La conduttrice è sorridente come non mai e, strano ma vero, sembra quasi che voglia coprire quello che appare come uno scivolone hot. Indossa una giacca e un pantalone blu dal taglio maschile ed elegante. Sotto al capospalla, ovviamente, ha solo un reggiseno. La foto, anche se lei è sorridente come non mai e potrebbe quasi sembrare comica, emana sensualità da tutti i pori.

Le reazioni dei fan di fronte alla foto sensuale della Marcuzzi sono state diverse. I più hanno apprezzato lo scatto. Tra i commenti si legge: “Molto bella….. il reggiseno? Bello anche lui…” oppure “Sei bellissima… la classe non è acqua” o ancora “La bellezza in persona!!! Stupenda”. Non potevano mancare anche le critiche e le polemiche degli haters ma la bella conduttrice non si cura di loro e guarda avanti.

La strada di Alessia Marcuzzi è costellata di successi e presto la vedremo anche alla conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip.