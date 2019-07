Aria di reunion per i Duchi di York, Sarah Ferguson sempre più vicina al principe Andrea

C’è aria di reunion per i Duchi di York. Sarah Ferguson negli ultimi tempi si fa vedere sempre più vicina al principe Andrea, nonostante gli anni di divorzio.

Aria di reunion per i Duchi di York

I due si sono presentati come coppia in diverse occasioni pubbliche. I tabloid inglesi già da diverso tempo mormorano di un riavvicinamento tra sorrisi e sguardi complici. Finora però non c’è stato alcun annuncio ufficiale.

La conferma del ritorno di fiamma tra Sarah Ferguson e il principe Andrea sarebbe arrivata da lei stessa durante una cena organizzata dal magnate Ernie Boch Jr. nella sua villa nel Massachusetts.

“Ebbene sì, vivo nella Royal Lodge con il mio principe”, avrebbe detto lei, “che è il più bello di tutti”. Queste parole suonano proprio come una conferma della loro reunion. In molti, però, continuano a ribadire che tra i duchi di York non sia cambiato nulla dopo il divorzio. “Continuano a essere buoni amici”, ha affermato di recente il portavoce della Ferguson.

Sarah Ferguson sempre più vicina al principe Andrea

Da molto tempo, in effetti, si rincorrono voci di un riavvicinamento. Negli ultimi tempi si sono fatte addirittura più insistenti per la presenza della coppia ad alcuni eventi di famiglia. Uno fra tutti il royal wedding di Harry e Meghan, dove Sarah ha fatto il suo ritorno in grande stile.

Indizi social

Sarah Ferguson è molto attiva sui social, in cui posta spesso foto della sua famiglia, senza tralasciare l’ex marito. A lui, infatti, ha dedicato un tenero messaggio per il giorno del suo compleanno, lo scorso febbraio.

L’apice del riavvicinamento è stato raggiunto durante il recente matrimonio della loro seconda figlia, la principessa Eugenie. Quello in chiesa sembrava proprio un bel quadretto familiare: i due uno a fianco all’altra, con vicino anche la primogenita Beatrice.

Addirittura pochi giorni fa, proprio Eugenie ha pubblicato uno scatto dei genitori per celebrare il loro potenziale 33esimo anniversario di matrimonio, come se il divorzio del 1996 non fosse mai esistito.