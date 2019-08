Emily Ratajkowski si lancia in una campagna femminista. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato uno scatto con i peli sotto alle ascelle in bella vista. Immediata la reazione dei fan sul web.

Emily Ratajkowski e lo scatto con i peli sotto alle ascelle, fan in rivolta

Da sempre considerata un modello di bellezza da imitare, questa volta Emily Ratajkowski ha esagerato. Almeno secondo alcuni. La sua provocazione sui social è risultata fin troppo audace. I peli sotto alle ascelle delle donne sono ancora un tabù – o meglio, un orrore – per la nostra società. La modella, però, si è mossa in nome della libertà delle donne.

“Offri alle donne l’opportunità di essere ciò che vogliono e nel modo più variegato possibile”. Inizia, infatti, con questo slogan femminista il post su Instagram della modella Emily Ratajkowski. A margine, una sua foto in lingerie dove mostra l’ascella non depilata. Con la seguente motivazione: “Ho scritto un saggio per Harper’s Bazaar sull’importanza del diritto delle donne di scegliere (come vestirsi, cosa pubblicare, se decidere di radersi o meno) indipendentemente dalle mode. Fate le vostre cose, donne, qualunque esse siano”.

“Se decido di radermi le ascelle o far crescere i peli, dipende da me – precisa la modella 28enne -. Per me, i peli del corpo sono un’altra opportunità per le donne di esercitare la loro capacità di scegliere, una scelta basata su come vogliono sentirsi e le loro associazioni sull’avere o non avere i peli del corpo”.

E sul web non sono mancate le polemiche. Se qualcuno esalta Ratajkowski come un’icona, più numerosi sono i fan in rivolta. E in tanti mettono addirittura in dubbio che la donna nella foto con l’ascella non depilata sia proprio lei.

Moda tra le star

Quella di mostrare i peli sotto alle ascelle è una delle tante mode che spopolano tra le star. Negli ultimi 70 anni, questa tendenza ha subito degli alti e bassi.

Negli anni ’50, attrici del calibro di Sofia Loren, non amavano depilarsi in quella zona. Con i moti del ’68, che hanno decisamente emancipato la figura femminile, il mantenimento della peluria è diventato un vero e proprio atto di ribellione.

Tornando ai giorni nostri, lo sfoggiare i peli sotto le ascelle, se non in tutto il corpo, sta diventando un vero e proprio must. Qualche giorno fa, per esempio, anche l’attrice Laura Chiatti ha pubblicato sui social na foto che la ritrae con i peli sotto alle ascelle. Se da un lato i sostenitori elogiano la sua versione “nature”, dall’altro gli haters si sono scatenati in commenti poco lusinghieri.