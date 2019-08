L’intervento delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio ha evitato che una domenica di svago si trasformasse in tragedia, a Ostia e in provincia di Trapani.

Ieri pomeriggio sulla spiaggia di Ostia Ponente una decina di persone – due adulti e alcuni adolescenti tra i 14 e i 17 anni – si è avventurato oltre gli scogli. A 40 metri dalla riva la brutta sorpresa: una corrente molto forte che porta al largo. I ragazzi si rendono conto di non riuscire a rientrare.

Rischiano di annegare, salvati dai cani bagnino

È una ragazzina di 14 anni a trovarsi più in difficoltà. A portarla in salvo è Eros, un labrador di due anni. Dopo il primo intervento Eros si rilancia in acqua, e insieme a Mira, una labrador femmina di tre anni e mezzo, raggiungono un adulto e un ragazzino ormai allo stremo delle forze e li trainano fino agli scogli. A soccorrerli per riportarli a terra arriva poi il pattino del bagnino.

Ad Alcamo Marina i cani hanno portato in salvo tre bambini di 7, 8 e 10 anni che si erano avventurati al largo con il mare agitato. Gli eroi in questo caso sono quattro maschi di labrador: Nerone e Theo di 6 anni, Barry di 3 anni e Toffee di 2. Per le Unità Cinofile Sics di Alcamo Marina si tratta del terzo soccorso di rilievo dall’inizio della stagione. (ITALPRESS)