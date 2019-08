Governo, ultimo turno di consultazioni: oggi Mattarella dà l’incarico

Prosegue a corrente alternata la trattativa di governo tra M5S e Pd. Ieri prima lo sblocco su Conte premier, poi nuova frenata sulle ipotesi Di Maio vice e voto su Rousseau. Oggi pomeriggio i big da Mattarella per le consultazioni: Pd alle 16, Fi alle 17, Lega alle 18 e M5S alle 19. Il conferimento dell’incarico è previsto tra stasera e domani. Intanto per Conte c’è anche l’endorsement di Trump: “Un uomo molto talentuoso che spero resti premier“.

Il capo politico del MoVimento, dalla sua, annuncia che la nuova proposta di governo M5S-Pd sarà votata su Rousseau: “Gli iscritti hanno e avranno sempre l’ultima parola”. E anche questo non piace al Pd. ‘È solo un modo per prendere tempo, un altro elemento che complica la trattativa in corso. Si tratta tra l’altro – osservano fonti PD – “di uno sgarbo istituzionale” al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al termine delle consultazioni deciderà se affidare l’incarico di governo.

Governo, oggi Mattarella dà l’incarico

Luigi Di Maio, sotto la spinta di Davide Casaleggio, ha però infine deciso di collocare la votazione dopo che il Colle avrà dato l’incarico al nuovo premier e prima che questi salga al Colle per portare i risultati delle sue consultazioni. Il voto, di fatto, sarà sul Conte bis.

La decisione di mettere online l’intesa è stata a dir poco travagliata – spiega Ansa.it – E ha portato con sé un nodo: l’impossibilità di mettere il nuovo governo ai voti prima che Mattarella desse l’incarico a Conte, così come avvenne invece nel caso del contratto con la Lega.