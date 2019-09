Anche il caso più spinoso dell’estate sembra aver trovato la sua soluzione. Mauro Icardi lascia l’Inter, seppur con la formula del prestito. La sua prossima squadra sarà il Paris Saint-Germain, che nelle ultime 24 ore ha spinto fortemente per chiudere la trattativa e acquistare l’attaccante argentino.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 70 milioni di euro. Una somma che, se ottenuta, consentirebbe all’Inter una ricchissima plusvalenza, e di non svalutare eccessivamente Icardi dopo il caos estivo che aveva compromesso la possibilità di ricavare una cifra maggiore.

