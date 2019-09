“Ha mai incontrato la Regina?” Elisabetta scherza con turisti che non la riconoscono

La Regina Elisabetta si presta ad un simpatico scherzo per le strade scozzesi. All’età di 93 anni non ha ancora perso il suo humor. Un gruppo di turisti non la riconosce e la ferma per chiederle informazioni su di lei. La sovrana d’Inghilterra non si perde d’animo e decide di stare al gioco con una risposta esilarante.

“Ha mai incontrato la Regina?” Elisabetta scherza con i turisti

In tweed e foulard in testa, la Regina Elisabetta passeggiava in incognito nei dintorni della residenza estiva di Balmoral, in Scozia, accompagnata da un poliziotto. L’idea era quella di non farsi riconoscere, ed effettivamente il camuffamento è riuscito bene.

Ad un certo punto, infatti, un gruppo di turisti americani l’ha fermata per chiederle informazioni proprio su di lei. La sovrana d’Inghilterra non si è fatta cogliere dalla sorpresa ed è stata al gioco. Elisabetta, infatti, è stata la protagonista di una divertente gag quando si è prestata alla curiosità degli stranieri. “Ha mai incontrato Elisabetta?“, le hanno chiesto, come riferisce il Times. “Io no, ma quell’agente sì“, la risposta della testa coronata.

93 anni Ha raggiunto la veneranda età di, ma la Regina Elisabetta non ha mai perso il suo humor e il suo aplomb. All’anagrafe la data di nascita è 21 aprile 1926. Come da tradizione, però, le celebrazioni in pompa magnasono avvenute l’8 giugno.

A raccontare l’episodio divertente che l’ha vista protagonista è stato l’ufficiale che l’accompagnava, Richard Griffin, da più di 30 anni al servizio della Corona, che ha poi svelato altri particolari dell’incontro.