Coppia scomparsa a Piacenza, trovato il cadavere di Elisa Pomarelli

Il cadavere di Elisa Pomarelli, 28enne di Piacenza scomparsa insieme all’amico Massimo Sebastiani lo scorso 25 agosto, è stato ritrovato in un’area boschiva nel comune di Gropparello, nel Piacentino.

I carabinieri del Comando provinciale di Piacenza avevano in precedenza rintracciato Sebastiani, scomparso insieme a Elisa Pomarelli il 25 agosto scorso.

L’uomo, 45 anni, è stato condotto in una caserma dell’Arma per essere interrogato. L’uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere dell’amica.