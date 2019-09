Via libera a nuove assunzioni all’Asp di Trapani. Il direttore generale, Fabio Damiani, ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura complessiva di 239 posti a tempo indeterminato.

Azienda sanitaria provinciale di Trapani: sblocco assunzioni

Le procedure concorsuali riguardano la copertura di 148 posti di dirigente medico/ veterinario e di dirigenza sanitaria non medica, e 91 posti di personale di comparto.

“L’assunzione di oltre 200 professionalità costituisce per l’Asp di Trapani una grossa boccata d’ossigeno – ha detto il direttore generale Fabio Damiani – Abbiamo riattivato i concorsi dopo un blocco di oltre vent’anni e questo vuol dire immediatamente aumentare la capacità di erogare i vari livelli di assistenza e fronteggiare la cronica carenza di operatori del settore sanitario, oltre ai 23 posti di Direttore di Unità Operativa Complessa già banditi”.

In particolare

Dirigenza medica/veterinaria: n.22 posti Dirigente medico di Cardiologia; n.2 posti Dirigente medico di Dermatologia e Venereologia; n. 4 posti Dirigente medico Gastroenterologia; n.1 posto Dirigente medico Malattie Metaboliche e Diabetologia; n.5 posti Dirigente medico Malattie Apparato respiratorio; n.4 posti Dirigente medico Malattie infettive; n.5 posti Dirigente medico Medicina fisica e riabilitazione; n.14 posti Dirigente medico Medicina Interna; n.8 posti Dirigente medico Nefrologia; n.7 posti Dirigente medico Neurologia; n.3 posti Dirigente medico Neuropsichiatria infantile; n. 2 posti Dirigente medico Oncologia; n.6 posti Dirigente medico Psichiatria; n.7 posti Dirigente medico Chirurgia generale; n.2 posti Dirigente medico Chirurgia Pediatrica; n.7 posti Dirigente medico Ostetricia e Ginecologia; n.1 posto Dirigente medico Oftalmologia; n. 1 posto Dirigente medico Urologia; n. 1 posto Dirigente medico Anatomia patologica; n. 2 posti Dirigente medico Medicina trasfusionale; n. 1 posto Dirigente medico Ematologia; n.3 posti Dirigente medico Medicina legale; n.2 posti Dirigente medico Patologia clinica; n. 5 posti Dirigente medico Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; n. 1 posto Dirigente medico di Direzione medica di Presidio; n. 5 posti Dirigente medico di Organizzazione dei Servizi sanitari di base; n. 1 posto Dirigente medico Cure palliative; n.1 posto Dirigente Veterinario Area A; n.1 posto Dirigente Medico di Medicina del Lavoro (per il Servizio di Medico Competente).

Sanità animale: n. 2 posti Dirigente Veterinario Area C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Dirigenza Sanitaria non Medica: n. 10 posti Dirigente Biologo; n. 2 posti Dirigente Fisico (Esperto qualificato); n. 4 posti Dirigente Psicologo; n. 3 posti Dirigente Farmacista.

Comparto Sanitario: n.23 posti CPS Infermiere Pediatrico – cat. D; n. 13 posti di CPS Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – cat. D; n.11 posti CPS Fisioterapista – cat. D; n. 2 posti CPS Logopedista – cat. D; n. 1 posto CPS Tecnico della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – cat. D; n. 12 posti CPS Ostetrica – cat. D; n. 1 posto CPS Tecnico della Neurofisiopatologia – cat. D; n. 5 posti CPS Tecnico della Radiologia Medica – cat. D

Tecnico – n. 3 posti Collaboratore Professionale Assistente Sociale – cat. D; n. 1 posto Assistente Tecnico Geometra – cat. D; n.3 posti Operatore Tecnico Specializzato Autista Ambulanza – cat. Bs; n. 2 posti Operatore Tecnico Specializzato Centralinista – cat. Bs; n.4 posti CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico – cat. D.

Amministrativo – n. 10 posti Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D

Gli avvisi saranno pubblicati in forma integrale – Allegato A – sulla Gurs del 27/09/2019 – Serie Speciale Concorsi, per estratto – Allegato B – sulla Guri e sul sito dell’Asp di Trapani: www.asptrapani.it.