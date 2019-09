Dopo la Champions League, che ha portato in dote una sola vittoria alle quattro squadre italiane, prende il via anche l’Europa League. La seconda competizione continentale è, per l’Italia, un affare Capitale: solo Roma e Lazio, infatti, vi prendono parte, dopo l’eliminazione del Torino nel playoff coi Wolves. A scendere in campo per primi saranno gli uomini di Inzaghi, che nel turno delle sette fanno visita ai romeni del Cluj.

In serata toccherà invece ai giallorossi, rinfrancati dalla vittoria col Sassuolo. Per la banda allenata da Paulo Fonseca, un avversario inedito all’Olimpico: l’Istanbul Basaksehir, club turco diretta emanazione di Erdogan.

I risultati della prima giornata di Europa League

GIRONE A

Apoel-Dudelange 0 – 0

Qarabag-Siviglia 0 – 0

GIRONE B

Copenaghen-Lugano 0 – 0

Dynamo Kiev-Malmo 0 – 0

GIRONE C

Basilea-Krasnodar 0 – 0

Getafe-Trazbonspor 0 – 0

GIRONE D

Lask Linz-Rosenborg 0 – 0

PSV-Sporting Lisbona 0 – 0

GIRONE E

Cluj-Lazio 0 – 0

Rennes-Celtic 0 – 0

GIRONE F

Eintracht-Arsenal 0 – 0

Standard Liegi-Vitoria Guimaraes