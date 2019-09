Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato a un meeting che si è tenuto a Washington alla presenza dell’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Armando Varricchio e del responsabile Congressional and Public Affairs della US Chamber of Commerce, Nicholas Vaugh.

Dazi Usa, allarme consorzio Parmigiano Reggiano “Rischio crollo consumi”

È stato annunciato che il 30 settembre sarà resa nota la posizione del WTO con l’esatta quantificazione delle tariffe autorizzate. Si è anche parlato della minaccia degli Stati Uniti di applicare nuovi dazi “a carosello”, cioè per alcuni mesi al 100% a rotazione.

“Una misura inaccettabile che rappresenterebbe l’inizio di una vera guerra commerciale”, si legge in una nota del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.