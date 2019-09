I 10 modi semplici e naturali per potenziare il sistema immunitario e allontanare le malattie

Ci avviciniamo alla stagione fredda e, di conseguenza, anche alle possibili influenze. Il nostro sistema immunitario spesso ha bisogno di un piccolo aiuto esterno per funzionare al meglio.

Non è necessario, però, ricorrere a vaccini per tenere lontane alcune malattie. Per buona parte dei casi, è sufficiente rafforzare il sistema immunitario e per farlo ci sono 10 modi semplici e naturali. Ognuno di noi può avere una risposta diversa ma non sono previsti effetti collaterali, quindi diremmo che tentar non nuoce.

10 modi semplici e naturali per potenziare il sistema immunitario

Facciamo adesso una breve carrellata per illustrare i 10 modi per rafforzare il sistema immunitario.

Dormire abbastanza e gestire lo stress

La privazione del sonno e il sovraccarico aumentano l’ormone cortisolo, il cui prolungamento prolungato sopprime la funzione immunitaria.

Dormire il giusto numero di ore per notte aiuta a ridurre lo stress e la sensazione di stanchezza, rafforzando le nostre difese.

Evitare il fumo

Gli effetti collaterali del fumo sono ormai noti a tutti. Inoltre mina le difese immunitarie di base e aumenta il rischio di bronchite e polmonite in tutti e infezioni dell’orecchio medio nei bambini.

Bere meno alcol

Un consumo eccessivo di alcol compromette il sistema immunitario e aumenta la vulnerabilità alle infezioni polmonari.

Bere con moderazione è un ottimo punto di partenza per aumentare le difese del corpo e tenere lontane le malattie.

Mangiare tante verdure, frutta, noci e semi

Una dieta equilibrata e sana dona tanti benedici al nostro corpo. Verdure, frutta, noci e semi, inoltre, forniranno all’organismo i nutrienti di cui il sistema immunitario ha bisogno.

Uno studio condotto sugli adulti più anziani ha dimostrato che l’aumento dell’assunzione di frutta e verdura ha migliorato la risposta anticorpale al vaccino Pneumovax, che protegge dalla polmonite da streptococco.

Considerare i probiotici

Gli studi indicano che i supplementi riducono l’incidenza delle infezioni respiratorie e gastrointestinali. È stato anche dimostrato che i prodotti a base di latte fermentato riducono le infezioni respiratorie negli adulti e nei bambini.

Esporsi al sole

Bassi livelli di vitamina D sono correlati con un maggior rischio di infezione respiratoria. La luce solare innesca la produzione di vitamina D da parte della pelle. In estate, è sufficiente un’esposizione di 10-15 minuti per rifornire il corpo di questo nutriente.

Tuttavia, sopra i 42 gradi di latitudine (Boston) da novembre a febbraio, la luce solare è troppo debole e pochi alimenti contengono questa vitamina.

Usare tanto aglio

L’aglio è un agente antimicrobico ad ampio spettro e un booster immunitario. Poiché il calore disattiva un ingrediente attivo chiave, aggiungilo agli alimenti appena prima di servire.