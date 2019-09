Andrea Ippoliti dice addio alla Caldonazzo con la single Zoe Mallucci

Andrea Ippoliti non ha perso tempo. Dopo essere stato mollato da Nathaly Caldonazzo a Temptation Island Vip, si è consolato subito con single Zoe Mallucci.

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip, infatti, Nathaly Caldonazzo ha lasciato il fidanzato Andrea Ippoliti. Il tutto è avvenuto durante un falò di confronto molto acceso, al punto che anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha dovuto usare il pugno duro.

Era evidente sin da subito come sarebbe andata a finire, così la Caldonazzo ha lasciato il suo fidanzato Ippoliti. Morto un papa, se ne fa un altro. E questa volta la fumata bianca è arrivata prestissimo. L’uomo, infatti, sembra aver già dimenticato la sua ex, gettandosi tra le braccia della single del programma, Zoe Mallucci.

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci

Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo hanno concluso il loro percorso a Temptation Island Vip prima dei canonici 21 giorni.

L’ex showgirl del Bagaglino si è stancata dei continui flirt del compagno quasi cinquantenne con una ragazza di 20 anni. Così ha chiesto ad Alessia Marcuzzi un falò di confronto. Esattamente quello dai toni accesi di cui abbiamo parlato e che si è, inevitabilmente, concluso con la rottura tra i due.

La Caldonazzo ha avuto un comportamento ritenuto quasi impeccabile durante il confronto con l’ex. Lei invece ne è uscito un po’ malconcio. Andrea, infatti, oltre ad essere apparso come un uomo infantile, ha mostrato un lato violento che non è piaciuto per niente ai telespettatori.

A telecamere spente tutto è cominciata un’altra avventura. Andrea Ippoliti non ha perso tempo a rimpiazzare la Caldonazzo con la tentatrice Zoe Mallucci.

L’indizio è stato lanciato dai due che hanno postato sui social lo stesso identico scatto. Andrea e Zoe, nella foto, si trovano in un noto ristorante di Fregene e si godono un pranzo vista mare. I volti non sono in evidenza, protagonista dell’immagine è un bel piatto di cozze ma è bastato fare due più due.

Andrea e Zoe non immaginavano che il loro post avrebbe suscitato tanto scalpore, così entrambi hanno deciso di cancellare la foto da Instagram.