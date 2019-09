Daniel Craig termina le riprese di 007 con un commovente discorso da ubriaco

Daniel Craig ha ufficialmente terminato le riprese di 007 con un discorso da ubriaco che ha commosso tutti. No Time To Die, venticinquesimo episodio della saga della spia inglese più famosa al mondo, coinciderà con il suo addio al personaggio. La pellicola arriverà nelle sale ad aprile 2020.

Per l’attore britannico quello diretto da Cary Fukunaga sarà il quinto film nei panni della spia al servizio segreto di Sua Maestà creata dalla penna di Ian Fleming. Daniel Craig, infatti, ha indossato i panni di James Bond in Casino Royale – suo esordio – e poi ancora in Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

L’attore e la troupe, al termine delle riprese, si sono concessi una cena in un ristorante di Matera. Il sud Italia ha ospitato il set del film durante i mesi estivi. Sembra però che Craig abbia bevuto qualche martini di troppo. Così, l’attore ha salutato e ringraziato la troupe e i produttori con un commovente (e alticcio) discorso di addio:

“Voglio solo dire, e sono davvero ubriaco quindi sarò breve, questa è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai vissuto. Avete fatto tutti un lavoro straordinario. Non potrei essere più orgoglioso di aver lavorato con ognuno di voi per questa produzione. Vorrei ringraziarti per questa serata, Barbara. Grazie al cielo, l’abbiamo fatto stasera.”

The Mirrori ha anche pubblicato il video del discorso di Daniel Craig, accanto ad una gigantesca torta.

Al momento sembra confermato l’addio di Craig al personaggio. In realtà sono molti i fan che hanno apprezzato l’interpretazione dell’attore britannico. Lui sembrava convinto durante il suo discorso ma il fatto che fosse anche “alticcio” fa ben sperare alcuni fan che non sia un vero e proprio abbandono. Chissà che in futuro Daniel Craig non tornerà a vestire i panni dell’agente 007 James Bond?