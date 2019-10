La prima cosa che una donna fa quando ha voglia di cambiamento è puntare ai capelli. Non soltanto con un taglio, più o meno deciso, per cambiare look basta anche schiarire la chioma.

Se non siete propense ad utilizzare prodotti chimici, ecco una lista di 10 metodi naturali per schiarire i capelli in modo efficace.

Come schiarire i capelli in modo naturale, ecco 10 metodi efficaci

Niente paura. Questi metodi per una chioma fresca e naturale non hanno costi proibitivi e gli “ingredienti” sono facilmente reperibili in qualsiasi mercato. Sì, avete capito bene: mercato. Vi sembrerà una semplice lista della spesa.

Prima di cominciare, però, è necessaria una premessa. Ricordiamo infatti che ogni caso è unico e non tutte otterranno lo stesso risultato. La schiaritura naturale dei capelli sarà più efficace su persone che partono da una base chiara o castano chiara. Per quanto riguarda i capelli castani o neri si potrà notare una leggera variazione. Comunque sia ci sarà un cambiamento senza rischi.

1. Schiarire i capelli con la camomilla

Il primo dei rimedi naturali per schiarire i capelli è la camomilla. Come vi avevamo anticipato, non è necessario ricorrere a prodotti specifici, possiamo utilizzare semplici ingredienti che troviamo in casa e assemblarli con un pizzico di ingegno.

Se si ripete il trattamento con costanza, potrete regalare ai vostri capelli riflessi biondi ultra naturali effetto sunkissed. Dopo lo shampoo potete applicare un infuso di camomilla preparato come segue.

Mettere in un contenitore acqua e due bustine di camomilla, portare l’infuso ad ebollizione e lasciare raffreddare. Dopo lo shampoo, cospargerlo sui capelli e lasciarli asciugare al naturale. Facile, no?

2. La birra

La birra è un’ottima alleata per ottenere colpi di sole miele sui capelli. A differenza della camomilla, la birra va applicata prima di fare lo shampoo.

Basta prendere una lattina di birra chiara, lasciarla sgasare, versarne il contenuto in una bacinella e immergervi i capelli per cinque minuti. Avvolgiamoli in un’asciugamano e lasciamoli in posa un’ora. Possiamo quindi procedere con il lavaggio.

Ci vuole un poco di pazienza nell’attesa ma siamo sicuri che riuscirete ad impegnare al meglio quel tempo dedicandolo al relax.

3. Succo di limone

Il limone ha tantissime proprietà ma forse non avevate pensato di utilizzarlo per schiarire i vostri capelli. Basta spremere due limoni e versare il succo in una tazza d’acqua. Applicare il tutto direttamente sui capelli e lasciare agire per circa mezz’ora.

Trascorso il tempo necessario, potete procedere con il lavaggio. In questo casi vi consigliamo di utilizzare prodotti nutrienti ed emollienti per evitare un’eccessiva sensazione di secchezza.

4. Miele

Una bella maschera di miele prima di lavare i capelli è quello che ci vuole per nutrirli e schiarirli in modo naturale. Vi diamo di seguito gli ingredienti e le dosi per preparare il composto.

3 cucchiaini di miele d’acacia

2 cucchiaini di balsamo (meglio se alla camomilla)

1 cucchiano di succo di limone

Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto simile a una crema, spargetela sulla chioma e lasciate agire per 40-50 minuti. Procedete infine con un normale lavaggio.

5. Olio di germe di grano

Un altro metodo per schiarire i capelli naturalmente è quello di usare l’olio di germe di grano. Questa soluzione va applicata direttamente sui capelli in modo uniforme, prima di lavarli.

Dopo una posa di circa mezz’ora, sciacquare con abbondante acqua calda prima di procedere con lo shampoo.

6. Cannella

Per questo metodo vi serve molta pazienza. A parte questo, solo un poco di cannella e di balsamo.

Preparate un composto mischiandoli insieme e applicatelo sui capelli. Qui entra in gioco la pazienza, perché dovete lasciare agire per un tempo prolungato: da tre ore a tutta la notte.

Infine lavate per bene i capelli.

7. Curcuma

Sapevate che un cucchiaino di curcuma in una tazza d’acqua bollente è un ottimo infuso per schiarire in modo naturale i vostri capelli?

Una volta raffreddato, basta applicare l’impacco sulla chioma e lasciarlo agire per mezz’ora. Poi procedete al normale lavaggio.

8. Zenzero

Una bella grattatina di radici di zenzero insieme ad un cucchiaino di succo di limone vi aiuteranno ad avere una chioma più chiara.

Applicate il composto sui capelli e lasciate in posa per circa 20 minuti. Così come per il limone, assicuratevi di utilizzare prodotti nutrienti durante il lavaggio per evitare che la chioma si secchi troppo.

9. Zafferano

Tra i rimedi naturali più efficaci per schiarire i capelli c’è anche lo zafferano. Versatene una mezza bustina in una tazza d’acqua, applicate l’infuso ottenuto sulle lunghezze, avendo cure di massaggiare le singole ciocche, e lasciatelo agire per circa mezz’ora.

10. Rabarbaro

Anche il rabarbaro è uno dei metodi naturali indicati per donare riflessi biondi, specie se avete capelli scuri. Basta prendere 2 cucchiaini di polvere di rabarbaro e miscelarli con un po’ di acqua calda.

Fate riposare per qualche istante prima di applicare il tutto sui capelli e coprite con pellicola trasparente o con una cuffia. Il tempo è variabile, dalla mezz’ora alle due ore. Aggiustate le dosi e il tempo di posa in base all’intensita del colore che desiderate raggiungere.

E ora non vi resta che scegliere il rimedio beauty più indicato per voi e sperimentare a casa vostra per capelli luminosi e lucenti come non mai. Ricordate che per un risultato più soddisfacente è bene ripetere queste operazioni con costanza per più di una volta.