Fabio Fognini si ferma nei quarti del “China Open”, Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

Fognini sbatte contro Khachanov ed è fuori nei quarti a Pechino

Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding, non riesce a confermare la semifinale di dodici mesi fa e a conquistare punti preziosi in chiave “Race to London”: a sbarrargli la strada il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e quarta testa di serie, che si è imposto in rimonta per 3-6 6-3 6-1 dopo un’ora e 46 minuti di gioco.