Eurogames, dichiarazione a sorpresa da un concorrente “Erica mi vuoi sposare?”

Una serata ricca di grandi emozioni per gli Eurogames andati in onda sabato 5 ottobre su Canale 5. Un concorrente della squadra italiana ha sorpreso tutti chiedendo in diretta la mano della sua fidanzata: “Erica mi vuoi sposare?“.

È uno dei momenti più attesi nella vita di una coppia, il più desiderato da chi vive una relazione all’insegna del romanticismo. La dichiarazione ufficiale, la richiesta della mano della propria compagna avviene sempre in maniera diversa e accende la fantasia degli innamorati.

Qualcuno preferisce situazioni più intime, ma non è stato così per Emilio. Il concorrente italiano ha scelto gli Eurogames per dichiarare al mondo il suo amore per la fidanzata e il desiderio di averla per sempre accanto come compagna di vita.

Al termine di una prova, che non è andata come sperato, Emilio si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata e le ha chiesto: “Erica mi vuoi sposare?”.

Momenti di grande trepidazione, attesa per quello che stava per accadere. Le gambe e la voce di Erica tremavano già alla prime parole di Emilio. Complice naturalmente anche la temperatura e il fatto che al termine della prova, i due concorrenti erano ancora zuppi di acqua. Ma nulla in confronto alla domanda più emozionante di sempre.

L’ha presa un po’ alla larga Emilio, prima di arrivare alla dichiarazione vera e propria. Un accenno sulla scelta del momento “insolito”, uno sulla prova di gara non andata benissimo ma tutto questo è niente di fronte alla donna che si ama e che si vuole sposare. Così, con i baffi finti ancora addosso, Emilio si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Erica.

Non sono mancate le battute dei conduttori. “Erica puoi scappare“, ha detto Alvin mentre Ilary Blasi ha gridato: “Erica pensaci bene”. Ma la ragazza non ha avuto dubbi e ha baciato il suo uomo rispondendo alla proposta: “Ovvio che sì“.