MotoGp, Marquez vince in Thailandia ed è campione per la 4a volta di fila

Marc Marquez è ancora una volta campione del mondo. Il pilota spagnolo della Honda vince il Gran Premio di Thailandia e si assicura l’ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in MotoGP. Un successo conquistato nell’ultimo giro della gara contro il francese Fabio Quartararo (Yamaha), a lungo leader del GP. Il pole-man del sabato, nonostante una guida formidabile, non è riuscito a contenere lo strapotere dello spagnolo e si è accontentato così del secondo gradino del podio davanti all’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha).

Marquez campione del mondo

Andrea Dovizioso (Ducati), rivale di Marquez nella lotta al titolo mondiale, è il migliore degli italiani con il quarto posto dopo la partenza dalla settima casella della griglia di partenza. Seguono Alex Rins, Franco Morbidelli, Johan Mir e Valentino Rossi. Il pilota pesarese della Yamaha chiude solamente ottavo dopo una buona partenza in una gara compromessa dal degrado della gomma nella seconda parte del GP. In top-10 anche Danilo Petrucci e Takaaki Nakagami mentre Francesco Bagnaia è undicesimo. (ITALPRESS)