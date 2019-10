Rughe sotto gli occhi, quali sono le cause e come combatterle

Le rughe sotto gli occhi sono un inestetismo della pelle che preoccupa molte persone. Sia per le donne che per gli uomini, soprattutto con l’avanzare dell’età, le “zampe di gallina” diventano spesso un vero tormento.

Per contrastarle e combatterle, bisogna prima di tutto capire quali sono le possibili cause. Ci sono poi alcuni rimedi naturali che possono aiutare a rendere meno evidenti le rughe sotto gli occhi.

Rughe sotto gli occhi

Le rughe sotto gli occhio sono un fenomeno molto diffuso e comune, nonché odiato. Inoltre possono colpire sia gli uomini che le donne.

Dalla mimica facciale al sole, dal fumo all’età passando per l’alimentazione e la genetica, sono tante le cause che possono determinare la formazione di rughe sotto gli occhi. Ma vediamole meglio.

La mimica facciale

Il punto in cui compaiono è molto delicato. Sotto gli occhi, infatti, la pelle è molto sottile e poco elastica. Per questo motivo, la causa principale di queste rughe sono le espressioni che assumiamo quotidianamente con la mimica facciale.

Quando ridiamo, per esempio, tendiamo a strizzare gli occhi. In questo modo anche la fronte tende a corrugarsi e si crea una tensione oculare che porta alla formazione delle rughe sotto gli occhi.

Quando si è giovani o adolescenti, queste cosiddette “rughe d’espressione” svaniscono presto e non sono molto evidenti. Con il passare del tempo, invece, la pelle diventa meno elastica e le rughe più marcate ed evidenti.

L’età infatti non è da sottovalutare. Man mano che s’invecchia, la pelle perde tono e collagene e si formano le rughe che causano disagio e malessere in molti soggetti.

Il sole

Esporsi al sole senza un’adeguata protezione può causare diversi problemi alla nostra pelle. Uno di questi riguarda la formazione di rughe sotto gli occhi.

L’esposizione al sole senza occhiali o prodotti specifici può essere una delle possibili cause delle rughe sotto gli occhi e per questo è sempre bene proteggere la pelle, soprattutto il contorno per non danneggiarla ulteriormente.

Il fumo

Fumare è una cattiva abitudine, anche per chi ci sta accanto. Oltre alle conseguenze già note per i polmoni, il fumo influisce in modo negativo sull’invecchiamento della pelle.

Il fumo, infatti, rilascia nel corpo i radicali liberi che riducono la quantità di collagene ed elastina e ne aumentano la secchezza.

Il trucco

La zona intorno agli occhi è spesso soggetta ad agenti chimici dal momento che vi si può applicare del trucco.

Questo comporta un condizionamento della rigenerazione cutanea e, quindi, la capacità di poter resistere al sole, agli inquinamenti e altre condizioni sfavorevoli, quali lo stress e l’ansia.

L’insieme di questi fattori porta la pelle a perdere tono e alla formazione delle rughe sotto gli occhi.

Rimedi naturali

Per contrastare e combattere le rughe sotto gli occhi ci sono alcuni rimedi naturali molto utili.

Uno fra questi è l’acido ialuronico. Si tratta di un ricco antiossidante che nutre e rigenera la pelle. L’olio a base di rosa mosqueta inoltre nutre la pelle e la rende tonica e luminosa, ed è perfetto per contrastare le rughe sotto gli occhi. Anche la camomilla, infine, è ottima per un’azione lenitiva e antiossidante.

In commercio esistono alcuni cerotti per un effetto lifting senza rischi. Sono a base di acido ialuronico e olio di jojoba, quindi ingredienti naturali, che hanno il compito di dare un aspetto maggiormente levigato e giovane alla pelle e al contorno occhi, una zona coperta spesso da rughe.