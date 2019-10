La notizia era già nell’aria da ieri, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico emiliano ha firmato con i rossoneri un contratto di un anno e mezzo, con scadenza il 30 giugno 2021. Tra pochi minuti, già alle 13:00 di oggi, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dell’ex mister di Inter e Fiorentina.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club:

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli.

Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Stefano Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale.

Il Club rivolge a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro.

Nell’accordo sul contratto, stando a quanto riportato da Sky, sarebbe previsto un gentlemen agreement in base al quale, se il Milan non si dovesse qualificare per le coppe europee, l’esperienza di Pioli sulla panchina rossonera si chiuderebbe al termine di questa stagione.

Pioli prende il posto di Marco Giampaolo, cui non è bastato vincere a Marassi nell’ultima gara di campionato per salvare la panchina, dopo un avvio di stagione balbettante. Battuta la concorrenza di Spalletti, per il quale non è stato trovato un accordo sulla buonuscita con l’Inter.