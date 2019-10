Chiara Ferragni su Instagram “Indovina chi è tornato”

“Guess who’s back”. Chiara Ferragni pubblica sul suo profilo Instagram un post con una foto in cui riabbraccia il suo Fedez.

La nota influencer festeggia così sui social il ritorno a casa del marito. Fedez, infatti è stato via da casa per due settimane. Il cantante è stato uno dei protagonisti del reality ‘Celebrity Hunted’ di Amazon Prime Video, un real-life thriller in sei episodi in cui le celebrità dovranno scappare da un team di “cacciatori” esperti.

Lo show unisce otto personaggi famosi italiani tra cui il calciatore Francesco Totti, l’artista Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C’era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo).

Fedez è prima riapparso sui suoi social con look trasandato e barba, poi l”incursione’ sull’account della moglie, con un autoscatto in due. Con Chiara Ferragni,posta una foto abbracciati in bagno. I due sono seminudi e finalmente di nuovo insieme.

Nel suo primo post dopo l’assenza, il cantante – che per 15 giorni non ha condiviso nulla via social – ha caricato un’immagine in compagnia di uno degli altri protagonisti della nuova serie, lo YouTuber Luis Sal, con due scatti a fissare look e volti del prima e del dopo la registrazione del reality.