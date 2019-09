Francesco Totti inarrestabile. Il campione, dopo i suoi successi calcistici, si lancia pienamente nel mondo della televisione. L’ex calciatore, infatti, sarà uno dei protagonisti della versione italiana del reality di Amazon, “Celebrity Hunted”.

Francesco Totti “preda in fuga” nel nuovo reality di Amazon

Rimanere in famiglia non gli bastava. Francesco Totti è pronto per una nuova avventura televisiva. Dopo le voci di una sitcom in preparazione insieme alla moglie Ilary Blasi, dal titolo “Casa Totti”, il settimanale “Chi” anticipa che l’ex capitano della Roma sarà uno dei concorrenti della versione italiana del reality di Amazon, “Celebrity Hunted“.

Se “Casa Totti” proporrà gag simpatiche sulla stessa linea di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, nel nuovo programma dovremo aspettarci qualcosa di decisamente diverso. Niente risate in poltrona ma tanta avventura e suspance. Il Pupone, infatti, sarà uno dei vip impegnato a fuggire per un certo numero di giorni da una squadra di “cacciatori” che avrà il compito di “arrestarlo”.

Il format inglese “Celebrity Hunted” è ormai famoso in tutto il mondo e ora arriverà anche in Italia. Ci sarà una squadra di cacciatori composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali pronta a qualsiasi cosa per catturare le possibili vittime.

Le “prede” invece, tra cui ci sarà anche Totti, hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull’aiuto di amici e sconosciuti.

Francesco Totti, al di fuori del campo di calcio, si è sempre mostrato disponibile e pronto a strappare un sorriso ai suoi fan. Se accanto a lui, poi, c’è la fedele moglie Ilary Blasi allora il gioco è presto fatto. Mentre cresce l’attesa per la sitcom “Casa Totti”, si insinua anche un nuovo programma televisivo.

Questa volta, però, l’ex calciatore non avrà la sua famiglia a fianco, dovrà riuscire a sfuggire ai cacciatori contando principalmente sulle proprie forze. Chissà che non ci regali qualche sorriso anche in versione “preda in fuga”.