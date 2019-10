El Camino, Aaron Paul e Vince Gilligan raccontano il dietro le quinte del film

Scattata l’ora X, è il giorno del debutto su Netflix di “El Camino: A Breaking Bad Movie”.

Netflix ha diffuso in rete un nuovo video dove Aaron Paul e Vince Gilligan raccontano il dietro le quinte del film. Le sorprese non finiscono qui. Sempre Paul, ospite al Jimmy Kimmel live, ha regalato agli spettatori un riassunto della serie tv completa. Tutto in soli 2 minuti e mezzo.

El Camino, il debutto su Netflix

“El Camino” partirà dalla fine della quinta e ultima stagione della fortunata serie “Breking Bad”, targata AMC. Fuggito a bordo della sua Chevrolet, Jesse Pinkman dovrà vedersela con il suo passato per cercare di forgiare in qualche modo il proprio futuro.

Diffusi già due trailer del film ma molte domande rimangono ancora senza risposta. Nel primo, uscito il 25 agosto, il personaggio di Skinny Pete (Charles Baker) veniva interrogato dalle forze dell’ordine.

Nel secondo, il giovane interpretato da Aaron Paul è seduto in auto – una Chevrolet El Camino, che dà il nome al titolo del film – mentre fuma una sigaretta. Nel frattempo, alla radio un giornalista racconta la sparatoria da cui il ragazzo è fuggito e in cui è rimasto coinvolto anche Walter White (Bryan Cranston).

Questo dettaglio conferma la collocazione temporale del film: El Camino riprenderà la narrazione dalla fine della quinta stagione della serie tv pluripremiata.

Aaron Paul e Vince Gilligan raccontano il dietro le quinte del film

A poche ore dal debutto, Aaron Paul ripercorre, in un video, i motivi che hanno spinto Gilligan – al momento al lavoro sull’attesa quinta stagione di Better Call Saul – a proseguire la storia di Jesse.

Dai trailer di El Camino appare evidente che Jesse incontrerà alcune delle sua vecchie conoscenze e si ritroverà all’interno di un nuova vicenda dalle tinte quasi western.

Jasse Pinkman racconta tutto Breaking Bad in 3 minuti

Ma le sorprese di El Camino non finiscono qui. Mentre si trovava ospite al Jimmy Kimmel live, infatti, Aaron Paul ha regalato agli spettatori un riassunto – fatto in meno di tre minuti – della serie tv completa. Eccolo: