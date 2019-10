Dove starà andando Georgina Rodriguez? La bella fidanzata di Cristiano Ronaldo ha postato sui social la sua attesa di un volo in aeroporto e non ha potuto nascondere le sue emozioni. “Sono eccitata per quello che succederà”, scrive su Instagram.

Intanto mostra un outfit davvero sexy e super griffato.

Georgina Rodriguez in aeroporto, sexy e super griffata

Diciamo pure che quella di Georgina Rodriguez non è una semplice attesa. Solitamente, mentre si aspetta un volo in aeroporto, si legge un libro, si ascolta musica, si sfoglia una rivista, si naviga dal proprio cellulare. La fidanzata di Ronaldo ha ben altro da fare e ci tiene a farlo sapere ai suoi follower.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Georgina ha postato alcune foto mentre riempie l’attesa mettendo un po’ di rossetto. Ma vediamo nel dettaglio il suo look super griffato e decisamente sexy.

Per le sue labbra, ovviamente, solo top brand, Chanel nello specifico. Il resto dei marchi con cui Georgina Rodriguez è vestita non sono da meno però. Colori autunnali per la modella, comoda ma sexy in un completo giacca e leggings di Alo Yoga color senape. Comode ma trendy le Nike multicolor.

Monobrand invece per le borse, tutte firmate Louis Vuitton. Dal trolley, che Georgina Rodriguez usa anche come poggia piedi, alla maxi borsa Onthego fino a una delle it-bag di stagione, la Multi Pochette Accessoires, utilissima per contenere passaporto e telefono.

Tutto pronto per il viaggio, quindi, l’attesa del volo è stata decisamente ben “spesa”, soprattutto a giudicare dal costosissimo outfit di Georgina. Comoda sì, ma anche molto sexy e super griffata.

Per il resto non ci resta che attendere per scoprire cosa le porterà questo viaggio e perché la bella fidanzata dei Ronaldo è così eccitata.