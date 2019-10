Se la posizione di Aurelio Andreazzoli era già pericolante prima della sosta, il tracollo di Parma rischia di essere l’ultima alla guida del Genoa. Il tecnico toscano, infatti, sembra aver definitivamente perso la fiducia dei suoi giocatori, come testimoniato dal netto 5-1 del Tardini. Un risultato che avrebbe indotto il presidente Preziosi a cambiare immediatamente la guida tecnica del Grifone. E per un Andreazzoli che va, potrebbe esserci un Carrera che arriva.

Avanza Massimo #Carrera per il post Andreazzoli al #Genoa: l’ex tecnico dello Spartak Mosca ha dato la sua disponibilità a #Preziosi per subentrare. Possibile contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 20, 2019

Il sostituto, come potete leggere nel tweet qui riportato, potrebbe essere Massimo Carrera. L’ex tecnico dello Spartak Mosca, vincitore di una Russian Premier League, ha già avuto i primi contatti con il club rossoblù, da approfondire nelle prossime ore.

Prima della sosta, Preziosi aveva avuto intensi contatti con Stefano Pioli e Rino Gattuso, senza riuscire a chiudere con nessuno dei due. Da lì la decisione di confermare Andreazzoli, una fiducia a tempo che, però, sembra già essere scaduta. Al suo posto, adesso, potrebbe scoccare l’ora di Massimo Carrera.

Più sfumate, almeno in questo momento, le piste alternative. Francesco Guidolin è un nome da tempo sul taccuno di Preziosi, mentre Thiago Motta è un pallino che, almeno in questo momento, sembra destinato a rimanere tale. L’ex nazionale azzurro, per una stagione al Grifone, è attualmente tecnico nelle giovanili del Paris Saint-Germain, dove ha chiuso la carriera da calciatore.