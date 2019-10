Che agente segreto sarebbe se sapessimo già da ora come va a finire l’ultimo film di James Bond? L’agente 007 più famoso al mondo è pronto a tornare sul grande schermo con “No time to die” ma nessuno, neanche il protagonista, conosce il vero finale.

Il film è blindatissimo, decisamente a prova di spoiler. A quanto pare, infatti, sono state girate tre scene diverse per la conclusione dell’ultimo James Bond.

James Bond blindatissimo, girati 3 finali diversi per “No time to die”

Daniel Craig tornerà per l’ultima volta a vestire i panni di James Bond in “No time to die“. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile 2020.

Secondo quanto riferito dal Mirror, però, la produzione ha voluto girare tre finali diversi in modo da evitare che certi dettagli della trama vengano divulgati.

L’unico a conoscere come andrà a finire la storia e quale sarà il vero finale da montare nella pellicola è il regista Cary Fukunaga . Sembra infatti che persino Daniel Craig, attore protagonista, sia all’oscuro di come terminerà il film.

“Tutti sono all’oscuro, la segretezza è alle stelle”, ha rivelato un insider dell’entourage del film al quotidiano britannico.