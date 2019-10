Asia Argento e Andrea Preti sono stati pizzicati da un paparazzo mentre si scambiano baci e abbracci a Roma. I due tentano di glissare, dicendo che tra loro c’è sono un’amicizia ma il saluto affettuoso lascia intendere che ci sia del tenero.

Asia Argento e Andrea Preti pizzicati tra baci e abbracci a Roma

Il settimanale “Chi” è riuscito a beccato Asia Argento e Andrea Preti mentre si scambiano un saluto, che di fraterno ha poco. Prima si abbracciano affettuosamente e poi si danno un tenero bacio che sembra tradire un sentimento più intenso. Lui, però, assicura: “E’ solo amicizia”. Sarà vero?

Asia sta attraversando un periodo di rinascita della sua vita. Per tanto tempo è stata lontana dai social, fino al suo ritorno in grande stile.

“Sono tornata, più forte di prima”, scriveva l’attrice accanto ad uno scatto su Instagram, che la ritrae in gran forma, bionda e sorridente. Sancisce così il suo rientro sui social.

L’addio al web era avvenuto nove mesi fa: “Troppe cattiverie, non vivo più serenamente” aveva detto l’attrice, che adesso sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita.

Adesso l’artista sfoggia un inedito look bon-ton dalle tinte delicate che, unito al nuovo taglio di capelli, contribuisce a dare un’immagine di sé molto diversa da quella trasgressiva a cui eravamo abituati.

Lui è sportivo, con felpa e berretto di lana. Insieme, formano un mix inaspettato e bizzarro quando si incontrano nelle vie della Capitale per discutere d’affari.

La coppia al momento è solamente lavorativa. I due, infatti, stanno progettando insieme l’apertura di un locale e sono stati fotografati durante un sopralluogo alla location.

Che l’occasione sia galeotta? Sono reduci entrambi dalla fine di storie d’amore importanti e chiacchierate, dalle quali sono usciti con il cuore spezzato.

Non ci sono certezze per adesso ma il feeling tra loro è evidente. Chissà che dietro al progetto lavorativo non si possa nascondere anche dell’altro.