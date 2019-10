Che tempo che fa, Emma Marrone “Mai stata meglio di così”

Emma Marrone, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, ricorda i suoi recenti problemi di salute. “Mai stata meglio – rivela la cantante -. Non è stata una passeggiata di salute ma sono qui e sto bene”.

Un periodo difficile dal quale Emma Marrone è riuscita a uscire a testa alta. La questione, però, è andata ben oltre il suo stato di salute. In molti, infatti, sui social hanno brutalmente approfittato della situazione per dare libero sfogo ai loro pensieri peggiori sulla cantante.

In merito agli insulti degli hater, infatti, Emma ha spiegato: “In quei giorni avevo cose più serie rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social. Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti e certificati… I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti…”.

Non solo odio. Qualche giorno dopo l’operazione subita, infatti, Emma Marrone ha pubblicato un messaggio sui social. “Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me – ha scritto – e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”, ha concluso.

Il 25 ottobre è uscito il suo nuovo album di inediti “Fortuna”. Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno

La canzone “Io sono bella” è stata scritta da Vasco Rossi. “Vasco mi ha sempre studiata, ha letto le mie interviste e sentito le mie canzoni. Un giorno si è svegliato e ha detto ‘voglio scrivere una canzone per Emma’. Quelle che scrivo io sono davvero viscerali e mi aiutano a dire quello che mi serve per stare meglio”.