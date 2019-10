Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo una piacevole vacanza alle Maldive. Il piccolo Santiago è rimasto a casa, così, la coppia più conosciuta del gossip può godersi questi giorni di riposo su spiagge bianche e acque cristalline.

Belen alle Maldive con Stefano mette in mostra la “farfallina

Non ci sono segreti sulla vita di coppia di Belen e Stefano, i due non mancano di informare puntualmente i follower tramite i social. Tra i numerosi impegni di lavoro, però, riescono anche a ritagliarsi dello spazio solo per loro. Per aumentare il fuoco della passione riaccesasi da pochi mesi.

Le foto postate da Belen alle Maldive sono davvero da sogno, ma se pensate che questo la tenga lontana dai suoi accordi lavorativi, vi sbagliate di grosso. La showgirl, infatti, tra un’immagine e un’altra, non ha dimenticato il suo ruolo di promoter della nuova collezione di costumi Me Fui.

Ed ecco che la bella argentina si scatena in quello che ha tutta l’aria di un servizio fotografico, mostrando i prodotti da pubblicizzare. E non solo.

I colori dei bikini sono accesi e le forme decisamente minimal. Le immagini ritraggono Belen in splendida forma tra inquadrature che zoommano sul reggiseno e altre sul lato B in bella mostra. Tra uno scatto e un altro, con costumi così succinti, non poteva che far capolino anche il famoso tatuaggio della “farfallina”.

Il corpo di Belen è sempre super perfetto e i modelli di bikini che indossa non fanno che esaltarlo. Qualcuno, però, avanza qualche lamentela. Sembra infatti scontato che costumi così minimal stiano benissimo sulle sue linee, ma che dire delle donne che non sono così perfette?

La risposta arriva subito e proprio dalla showgirl. “Ce ne sono molti chiusi, ma al momento di scegliere cosa portare con me in valigia, metto sempre i micro!”. Beh, lei può certo permetterseli tranquillamente. Le donne con forme più tonde delle sue potranno optare per altri modelli di costumi.