Belen e Stefano De Martino in cerca di una location per le nozze? Gli indizi

Belen e Stefano De Martino sono in cerca di una location per celebrare nuovamente le loro nozze? Dalle voci che hanno attraversato l’intera estate, sembra proprio di sì. Adesso qualche altro indizio viene fuori dai social.

Di nuove nozze tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si parla ormai da tempo. In realtà il primo matrimonio tra i due non è mai finito ma il loro amore ritrovato ha riacceso passioni e sogni.

Belen e Stefano De Martino in cerca di una location per le nozze?

Inizialmente si parlava di una cerimonia a Ibiza prevista per la metà di Settembre. Dal momento che non se ne è saputo assolutamente nulla è stato chiaro che si trattava di un falso allarme. Oggi però le voci si fanno più insistenti che mai, soprattutto dopo le stories che l’argentina ha pubblicato di recente su Instagram.

Le ultime storie di Instagram girate e pubblicate dalla showgirl argentina hanno fornito qualche possibile indizio su un locale di Boscotrecase, località in provincia di Napoli.

Il Blue Marin Club, infatti, è un ristorante con un ampio spazio all’aperto. Al suo interno è presente anche una antica cappella, ristrutturata e messa a disposizione dei clienti. Così ci sarebbe la possibilità di celebrare la loro nuova unione e poi festeggiare con un adeguato banchetto.

Se la coppia punta ad una cerimonia intima e senza troppo fasti, questa location sarebbe davvero perfetta per una celebrazione raffinata.

Ed ecco l’indizio che fa pensare ad un matrimonio a Boscotrecase. Proprio nella microscopica chiesa Belen si è fatta scattare una fotografia: la bella futura sposa si avvia verso l’altare ed è ritratta di spalle a metà della piccola navata.

Come Belen sia finita a Boscotrecase è presto detto: la showgirl ha trascorso il weekend a Napoli assieme a Stefano e Santiago, in maniera da far passare al bambino un po’ di tempo con i suoi amichetti napoletani e a casa dei suoi nonni.

Inoltre Stefano De Martino ha compiuto 30 anni e il compleanno non poteva che essere festeggiato in modo speciale. Il ballerino, infatti, ha trascorso una giornata insieme alla sua Belen Rodriguez, dalla quale ormai è inseparabile, e al resto della sua famiglia a Napoli.

Matrimonio bis e gravidanza

Belen e Stefano hanno sempre cura di documentare per bene la loro vita sui social. Oltre alle voci sul prossimo matrimonio bis, infatti, girano anche quelle su una prossima gravidanza di Belen.

La showgirl ha pubblicato sul suo profilo una fotografia di Santiago appollaiato su un lettino a castello. Sul lettino in legno era dipinto il nome “Penelope”, che molti si sono convinti fosse il nome della bambina che Belen e Stefano stavano aspettando.

La voce in merito alla nuova gravidanza non è stata confermata ma al momento neanche smentita. In questo modo i fan potranno seguire le vicende della famiglia De Martino con la stessa attenzione di sempre.