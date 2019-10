Siete pronti per la notte più spaventosa dell’anno? Se non avete ancora pensato a come addobbare una casa da brivido per Halloween, ecco qualche suggerimento per decorazioni fai da te.

Halloween, decorazioni fai da te per addobbare una casa da brivido

I soggetti da riprodurre sono davvero tanti, non ci sono solamente le famose zucche. Dalle ombre ai pipistrelli, passando per ragni, mummie, fantasmi, tombe, zombie, streghe e chi più ne ha più ne metta. Lasciate libero sfogo alla fantasia per spaventare i vostri ospiti.

Il mondo dei morti incontra quello dei vivi e la notte tra il 31 ottobre l’1 novembre diventa davvero da brivido.

Non c’è bisogno di spendere cifre da capogiro per addobbare la casa con costose decorazioni di Halloween. Potete usare materiali semplici ed economici o ancora materiale da riciclo che trovare in casa. Ecco alcune idee per una notte spaventosa.

Teste in barattolo

Immaginate la faccia di un vostro amico che apre il frigorifero e trova una testa in barattolo. Davvero divertente… sicuramente non per lui.

Realizzarla è molto semplice, basta ritagliare la foto di un visto – può essere anche il vostro – e inserirla in un barattolo con un liquido gelatinoso. L’effetto sarà da urlo.

Ombre alla finestra

Spiriti maligni infestano la vostra casa, basta guardare fuori dalle finestre per vederne le spaventose ombre.

Tutto quello che vi occorre per realizzarle è del cartoncino nero da ritagliare e attaccare alle finestre. Così di notte, con la casa illuminata l’ombra terrificante potrà spaventare chiunque.

Per quanto riguarda le forme, potete davvero sbizzarrirvi tra streghe, fantasmi, gatti neri, mostri o zombie. Se le farete a grandezza naturale la paura sarà più grande.

Bambole assassine

La storia cinematografica è piena di terrificanti bambole assassine. Alzi la mano chi non ha avuto paura, da piccolo, con una bambola dai vestiti lerci, gli occhi fuori dalle orbite e qualche traccia di sangue.

Realizzarle per la vostra notte di Halloween non sarà un problema. Basta procurarsi vecchie bambole, staccare la testa o dipingerle in modo macabro.

Ragnatele e spiriti volanti

In una notte di Halloween che si rispetti non possono mancare ragnatele filanti e spiriti volanti.

Realizzare le ragnatele è davvero facile e ci sono tanti modi. Potete usare l’ovatta o della garza che scende dal soffitto, oppure ritagliare dei sacchi nei dell’immondizia per un centrotavola da brivido.

Anche i fantasmi sono un must nella notte più spaventosa dell’anno. Basta usare dei manichini e ricoprirli di garza per ottenere una casa a prova di Halloween.

Chiunque passerà in casa e si ritroverà davanti queste strane presenze bianche non potrà non spaventarsi.

Candele insanguinate

Per un effetto macabro e da cimitero, quello che ci vuole sono delle candele.

Appese al soffitto o gocciolanti sul tavolo, renderanno la vostra casa un luogo davvero spaventoso. Per farle sembrare insanguinate basta sciogliere delle candele di cera rosse o della tempera densa.