I migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo

La Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo. Lo fa sapere il Viminale. “Con riguardo ai migranti che sono a bordo della Ocean Vicking – si legge in una nota del Ministero – si è appena conclusa la procedura di ricollocazione degli stessi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti. A questo punto è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco“.

Ocean Viking, via libera allo sbarco

“Ennesima calata di braghe del governo italiano – commenta il leader della Lega Matteo Salvini – ennesimo favore a una ONG (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici. Dall’inizio del mese a oggi il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018”. (ITALPRESS).