E’ finita dopo 11 giorni l’odissea per i 104 migranti della nave Ocean Viking che è arrivata al porto di Pozzallo. A bordo ci sono anche 41 minori, anche se il dettaglio sui numeri si avrà al termine della procedura di identificazione.

La nave Ocean Viking con 104 migranti è arrivata a Pozzallo

I migranti provengono per la maggior parte da Costa d’Avorio, Mali, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Guinea e Camerun. Ieri è arrivato l’ ok da parte del Viminale che ha anche comunicato la positiva chiusura della procedura di ricollocazione in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta.

Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti. “Per le navi delle ONG straniere cariche di immigrati ricomincia la pacchia – ha invece commentato il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini – sindaci e governatori della Lega diranno di NO ad ogni nuovo arrivo di clandestini”.

